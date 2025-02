Quello di Inter-Fiorentina è soltanto l'ultimo dei gol assegnati per una clamorosa svista arbitrale. Nel match di San Siro il vantaggio nerazzurro è viziato da un grossolano errore di La Penna: il pallone su cui Bastoni si procura il calcio d'angolo da cui nascerà l'autogol di Pongracic era infatti uscito dal terreno di gioco. Invece della rimessa dal fondo però il direttore di gara ha assegnato il corner e successivamente il gol.

Dal gol di Muntari a Peluso

Come detto, sono tanti i gol assegnati nonostante una svista arbitrale. Uno dei più clamorosi risale al febbraio del 2012 quando, durante un Milan-Juventus, a Muntari non fu assegnato un gol nonostante il pallone fosse nettamente entrato in porta. La respinta di Buffon infatti arrivò quando la sfera aveva già ampiamente varcato la linea e il centrocampista ghanese stava già festeggiando la rete, prima di accorgersi che il direttore di gara, Paolo Tagliavento, non aveva assegnato il gol.

Sempre al Milan era stato negato anche un altra rete in situazione simile a Catania, lo stesso anno. Allora Robinho smarcò il portiere e depositò in porta il pallone, ma il rinvio del difensore avversario, avvenuto oltre la linea, confuse l'arbitro e la rete non fu assegnata. Nel 2014 invece Antonio Conte gridò allo scandalo dopo un gol non assegnato a Federico Peluso a causa di un pallone che l'arbitro ha giudicato avesse varcato la linea di fondo, una situazione molto simile a quella di Inter-Fiorentina. A Belgrado, nel 1988 si giocò uno Stella Rossa-Milan condizionato da una clamorosa svista arbitrale. Il difensore dei serbi Vasilijevic, nel tentativo di rinviare un pallone pericoloso, calcia nella propria porta, ma l'arbitro non se ne accoge e la Stella Rossa ricomincia a giocare.

Non solo Serie A però. Andando indietro nel tempo, uno dei gol fantasmi più decisivi mai assegnati è stato quello di Geoff Hurst, calciatore dell'Inghilterra che durante i Mondiali del 1966 ha regalato il titolo alla sua Nazionale, durante la finale contro la Germania Ovest, con un destro dalla distanza che colpisce la traversa, batte sul terreno ed esce. L'arbitro però chiama la palla in porta e assegna il gol agli inglesi. 44 anni dopo, Frank Lampard invece viene derubato, sempre contro la Germania, di un gol regolare ai Mondiali del 2010. Il destro da fuori dell'ex centrocampista del Chelsea sbatte sulla traversa ed entra in porta, ma l'arbitro non vede e non assegna il 2-2. Alla fine la Germania vincerà quella partita 4-1.