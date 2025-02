Non si placano le polemiche dopo Inter-Fiorentina. Dal campo ai social, il primo gol nerazzurro continua a far discutere: al 28' la squadra di Inzaghi passa in vantaggio grazie all'autogol di Pongracic, che devia nella propria porta un colpo di testa di Lautaro Martinez, bravo a smarcarsi da corner. Proprio dal calcio d'angolo assegnato dall'arbitro La Penna, con una decisione errata, nasce il gol.

Quando Bastoni colpisce la palla in spaccata per cercare il cross, ottenendo invece calcio d'angolo dopo una deviazione di un avversario, la sfera è infatti uscita completamente di venti o trenta centimetri. In questo caso però il Var non è potuto intervenire in quanto si tratta di una decisione di campo.

Sui social, durante il match e nell'immediato post partita, si è scatenato l'inferno. "È come il gol di Muntari. Ma qui è molto peggio, ci sono mille telecamere. La Fiorentina si ritiri dal campo, è ora di dare un segnale", ha scritto un utente su X. "Spaventoso quello che è successo, mai vista una roba così", gli fa eco un altro. "Sono dispiaciuto perché ora si parla solo dell'errore arbitrale sulla palla uscita quando la partita è stata ampiamente dominata e meritata dall'Inter", è il pensiero di un tifoso nerazzurro.