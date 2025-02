A San Siro vanno in scena i quarti di Coppa Italia. Chi passa il turno troverà il Milan in semifinale

I quarti di finale di Coppa Italia mettono di fronte Inter e Lazio. Oggi, martedì 25 febbraio, nerazzurri e biancocelesti si affrontano a San Siro: l'obiettivo è staccare il pass per la semifinale contro il Milan. La squadra di Inzaghi è reduce dal successo di misura contro il Genoa, gli uomini di Baroni arrivano dallo 0-0 con il Venezia.

Inter-Lazio, orario e probabili formazioni

Inzaghi prepara il turnover in vista dello scontro diretto contro il Napoli del prossimo turno di campionato. In difesa spazio a Bisseck e De Vrij, in mezzo al campo chance per Zielinski e davanti turno di riposo per Lautaro Martinez, con Taremi e Arnautovic pronti a giocare dall'inizio. Nei biancocelesti, Baroni ragiona su Dia a supporto di Tchaouna. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 21:

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.

Inter-Lazio, dove vederla

I quarti di Coppa Italia tra Inter e Lazio saranno visibili su Canale 5. Tutta la Coppa Italia è trasmessa in chiaro da Mediaset, che detiene i diritti del torneo.