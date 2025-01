Nell'ultima giornata di Champions League, l'Inter sbriga nei primi minuti la pratica Monaco e poi la chiude nella ripresa, con il 3-0 finale, grazie alla tripletta di Lautaro Martinez, con i monegaschi rimasti in dieci dopo appena 12 minuti per l'espulsione di Mawissa, che ha di fatto spianato la strada alla squadra di Inzaghi. I nerazzurri si portano così a 19 punti nella classifica a campionato della nuova Champions League, chiudendo al quarto posto in classifica e accedendo direttamente agli ottavi di finale. Il Monaco va invece ai playoff.

La partita

L'Inter parte bene e al 4' passa subito in vantaggio: contatto in area tra Thuram e Zakaria, l'arbitro indica il dischetto e Lautaro Martinez trasforma per l'1-0. Al 12' Thuram si invola verso la porta, Mawissa lo stende e viene espulso con il Monaco che resta in dieci. L'Inter non si ferma e al 13' sulla punizione battuta da Dimarco, arriva la parata in tuffo di Majecki. Al 16' arriva il raddoppio per i nerazzurri. Suggerimento di Barella per Lautaro Martinez con l'argentino che in area di destro trafigge Majecki per il 2-0. Il Monaco non riesce ad essere pericoloso e l'Inter punge ancora al 22': imbucata di Thuram, Dimarco in area calcia verso la porta con il pallone che scheggia la parte alta della traversa.

L'Inter gestisce la gara e nella ripresa prova a trovare il tris. Al 52' ci prova Pavard dopo un assist di Lautaro Martinez, ma Majecki in uscita bassa chiude lo specchio al difensore francese. Al 67' la squadra di Inzaghi cala il tris, ancora con Lautaro Martinez. Il pallone arriva all'argentino dopo una parata di Majeck sul tiro di Mkhitaryan per il tap-in a porta vuota e il 3-0. Poi è ancora Lautaro pericoloso in due occasioni ma il pallone esce non di molto. Nel finale all'86' Arnautovic ci prova di sinistro da posizione favorevole ma alza troppo la mira e all'88' un tiro impreciso di Darmian diventa un assist per Arnautovic, ma l'attaccante di testa non inquadra la porta. L'Inter gestisce i minuti di recupero e gioisce per la bella prestazione potendo ora pensare al derby in campionato.