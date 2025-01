L'Inter torna in campo per l'ultima giornata di Champions League. Oggi, mercoledì 29 gennaio, i nerazzurri affrontano il Monaco a San Siro per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La squadra di Inzaghi, reduce dalla netta vittoria di Lecce in campionato e da quella europea contro lo Sparta Praga, si trova al quarto posto in classifica con 16 punti, mentre il Monaco è fermo a 13, in decima posizione.

Inter-Monaco, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Monaco è in programma oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Mawissa Elebi, Singo; Camara, Zakaria; Ben Seghir, Minamino, Akliouche; Embolo. All. Hutter

Inter-Monaco, dove vederla in tv

Inter-Monaco sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile in streaming sulla piattaforma oppure da smart tv.