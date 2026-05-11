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Internazionali, non solo Sinner: italiani da record a Roma

Sinner e Pellegrino si sono aggiunti a Musetti e Darderi per un posto nei quarti

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
11 maggio 2026 | 20.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Internazionali d'Italia 2026 sono sempre più colorati d'azzurro, e non solo per i trionfi di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista altoatesino ha battuto Alexei Popyrin al terzo turno del Masters 1000 di Roma, portando il tennis italiano a eguagliare un record storico nel tabellone maschile.

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Nella giornata che ha visto eliminati Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, l'Italia ha potuto festeggiare infatti ben quattro tennisti azzurri che hanno raggiunto gli ottavi di finale. Oltre a Jannik Sinner, è volato ha passato il terzo turno anche Andrea Pellegrino, che, dopo essere partito dalle qualificazioni, ha battuto Frances Tiafoe e ora incontrerà proprio il numero 1 del mondo.

Sinner e Pellegrino si sono aggiunti a Lorenzo Musetti, impegnato domani contro Casper Ruud, e Luciano Darderi, che se la vedrà con Alexander Zverev per un posto ai quarti. Non succedeva da ben sei anni che quattro azzurri volassero agli ottavi degli Internazionali: l'ultima volta erano stati Matteo Berrettini, eliminato da Alexei Popyrin all'esordio, Musetti, Sinner e Stefano Travaglia a eguagliare a loro volta un record che resisteva dal 1979.

In quell'occasione agli ottavi del torneo di Roma erano arrivati Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Gianni Ocleppo e Adriano Panatta, che è anche l'ultimo azzurro ad aver vinto gli Internazionali d'Italia esattamente cinquant'anni fa, nel 1976.

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internazionali internazionali 2026 internazionali sinner internazionali musetti internazionali italiani record internazionali record ottavi
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