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Internazionali, si parte: programma della prima giornata e dove vederli in tv

Inizia il torneo del Foro Italico

Lucia Bronzetti - Ipa/Fotogramma
Lucia Bronzetti - Ipa/Fotogramma
05 maggio 2026 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Iniziano ufficialmente gli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, prende il via il torneo di Roma con il tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 'di casa', parte il primo turno del tabellone Wta, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili. Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della prima giornata di Internazionali d'Italia.

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Internazionali, la prima giornata

Campo Centrale

Dalle 11 Barbora Krejcikova-Elsa Jacquemot

Sofia Kenin-Bianca Andreescu

Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska

Ann Li-Shuai Zhang

BNP Paribas Arena

Dalle 10 Pablo Carreno Busta-Stan Wawrinka

Anna Bondar-Qinwen Zheng

McCartney Kessler-Lucia Bronzetti

Martina Trevisan-Talia Gibson

Pietrangeli

Dalle 10 Anastasia Potapova-Nikola Bartunkova

Petra Marcinko-Oleksandra Oliynykova

Antonia Ruzic-Kamilla Rakhimova

Zeynep Sonmez-Jennifer Ruggeri

Campo 13

Dalle 10 Dalma Galfi-Julia Grabher

Dalle 10 Lilli TAGGERAUT vs Alina Korneeva

D. Prizmic or C. Rodesch-F. Bondioli or E. Nava

A. Vallejo or J. Faria-P. Llamas Ruiz or H. Rocha

Campo 1

Dalle 10 Elena Gabriela Ruse-Sinja Kraus

Patrick Kypson-Titouan Droguet

Mayar Sherif-B. Ricci or T. Korpatsch

R. Hijikata or P. Basile-E. Moller or N. Basilashvili

Campo 2

Dalle 10 Daniel Merida-Tomas Barrios Vera

Noemi Basiletti-Daria Snigur

M. Landaluce or C. O'Connell-Andrea Pellegrino

H. Vandewinkel or J. Teichmann-R. Masarova or M. Uchijima

Campo 14

Dalle 10 Cristian Garin-Jan Choinski

Yue Yuan-Simona Waltert

Kovacevic or L. Carboni-S. Mochizuki or J. Fearnley

Campo 3

Dalle 10 Ajla Tomljanovic-Leolia Jeanjean

Hugo Dellien-Jesper De Jong

Anhelina Kalinina-Katie Volynets

Francisco Comesana-Leandro Riedi

B. Bonzi or D. Svrcina-N. Budkov Kjaer or O. Virtanen

R. Zarazua or F. Urgesi-Veronika Erjavec

T. Townsend or R. Sramkova-Victoria Jimenez Kasintseva

Internazionali, dove vederli in tv

Gli Internazionali d'Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.

Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix

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