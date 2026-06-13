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Mondiali, invasione di campo (fallita) durante Stati Uniti-Paraguay - Video

Un tifoso ha provato a entrare in campo per festeggiare la vittoria Usa

L'invasione di campo fallita - X
L'invasione di campo fallita - X
13 giugno 2026 | 16.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Invasione di campo (fallita) ai Mondiali 2026. Durante Stati Uniti-Paraguay, partita vinta dalla Nazionale a stelle e strisce per 4-1, un tifoso si è fatto prendere un po' troppo dalla gioia del momento, provando a entrare in campo ma venendo immediatamente placcato dagli steward e dalla sicurezza presente.

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Come mostrato da un video diventato rapidamente virale su X, il tifoso, dopo il terzo gol statunitense, ha scavalcato le protezioni, cominciando a correre per cercare un punto 'libero' per entrare in campo.

Alla fine l'uomo ha deciso di saltare comunque, finendo però tra le braccia della sicurezza e beccandosi i fischi del resto degli spettatori, che gli hanno rivolto parole poco carine.

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mondiali invasione campo mondiali stati uniti
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