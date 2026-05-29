Ippica, il 2 giugno la festa del galoppo a San Siro

L’Ippodromo Snai San Siro celebra la Festa della Repubblica con una giornata di grande sport ed emozioni.

Martedì 2 giugno, l’impianto milanese ospiterà la 143ª edizione del Derby Italiano e il Premio Presidente della Repubblica e, ad accompagnare lo spettacolo ippico, tante attività per grandi e piccoli in un’area museale a cielo aperto. L’evento, sostenuto dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), direzione generale per l’ippica, vedrà la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra cui il Sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega all'ippica, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra. A partire dalle ore 12.00, il pubblico potrà passeggiare tra le installazioni artistiche diffuse del progetto “Cavalli di Design – Leonardo Horse Project”, ma anche immergersi nella storia degli Ippodromi Snai e della grande ippica grazie alla GAMI, Galleria Archivio Multimediale Ippodromo e alla mostra fotografica celebrativa dei 100 anni dell’impianto di Piazzale dello Sport. Per chi ama la storia e l’architettura, sarà possibile anche salire a bordo di un’elegante carrozza storica per ammirare lo splendore architettonico del complesso.

Grande attenzione sarà dedicata anche ai più piccoli. Sarà allestita, infatti, un’area dedicata all’interno del Paddock a tema “Antica Roma” dove bambine e bambini potranno allenarsi come veri gladiatori con prove di abilità, giochi di movimento e sfide divertenti guidati da animatori in costume e cimentarsi in un laboratorio creativo per realizzare le tradizionali corone di alloro simbolo di vittoria. A completare le iniziative per il pubblico più giovane anche l’immancabile Battesimo della Sella assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. L’energia delle esibizioni itineranti della Brianza Parade Band con i suoi 30 elementi coinvolgerà il pubblico tra una corsa e l’altra, mentre per una dolce pausa sarà disponibile un goloso Candy Corner. La musica accompagnerà gli spettatori fino alla sera, con la performance di DJ Fuat Sunay nella suggestiva cornice dell’area della fontana, dove sarà allestita anche un’area relax con cuscini colorati. Qui, i visitatori troveranno la fumettista Genny Ciociola pronta a realizzare simpatiche caricature dallo stile unico e raffinato e il Photoboot 360° di EQUtv per un ricordo della giornata.

Accanto alla Tribuna principale, in collaborazione con Panathlon Club Milano, ANSMeS - Milano e UNSV Milano -Sezione Edoardo Mangiarotti, sarà poi allestita una pedana olimpica di scherma dove i giovani atleti delle società schermistiche CdS Mangiarotti e Club Scherma Sesto si esibiranno nel corso del pomeriggio in assalti liberi e simulazioni di gara nelle specialità della Spada e del Fioretto. Il pubblico potrà anche imparare i primi rudimenti di scherma e provare l'emozione di tirare assalti in pedana con materiale idoneo ai principianti. In omaggio all’eleganza che da sempre accompagna il mondo dell’ippica, i visitatori troveranno ai piedi della Palazzina del Peso anche uno spazio dedicato a cappelli e cerchietti: un piccolo tributo a uno degli accessori più iconici delle giornate alle corse, simbolo di stile e tradizione, da poter provare e acquistare. Testimonial della giornata sarà Petra Loreggian, conduttrice radiofonica e voce di RDS, che accompagnerà il pubblico nei momenti più emozionanti delle premiazioni del Derby Italiano e del Premio Presidente della Repubblica.

Tornando al prestigioso palinsesto della riunione di corse, protagonista della giornata sarà la 143ª edizione del Derby Italiano, una delle corse più importanti nel panorama nazionale di galoppo storicamente disputata all’Ippodromo Capannelle di Roma: è considerata il ‘Nastro Azzurro’ dell’ippica italiana perché vede i cavalli di 3 anni confrontarsi sui 2.200 metri in una prova che testa la velocità e la resistenza. In programma anche il Premio Presidente della Repubblica: un Gruppo 3 intergenerazionale dall’alto tasso tecnico, in cui si cimentano i cavalli anziani di 4 anni ed oltre sulla distanza di 1.800 metri, che ne fa una delle prove più prestigiose della primavera di galoppo italiano. In evidenza poi le quattro listed di “classe 1” in pista grande: il Premio Carlo D'Alessio riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre che si confrontano sui 2.800 metri, il Premio Mauro Sbarigia per i cavalli di 3 anni sul miglio, il Premio Tudini, supportato da Tattersalls IRE September Yearling Sale, con protagonisti i cavalli di 3 anni ed oltre in pista dritta sui 1.200 metri e la prova per i 2 anni impegnati sui 1.100 circa in pista dritta valida come Premio Alessandro Perrone. A completare il programma, il Premio Edmondo Botti, Handicap Principale sui 2.000 metri e il Premio Domenico e Sergio Arnaldi che è aperto a gentlemen e amazzoni sui 2.400. Infine, l'atteso Premio Fegentri Lady Riders, riservato alle sole amazzoni sempre in sella a cavalli di 4 anni ed oltre ma sulla distanza di 1.800 metri in pista media. Un ricco programma sportivo e di intrattenimento pronto a confermare l’Ippodromo Snai San Siro luogo simbolo in cui sport, cultura e intrattenimento convivono e danno vita a un’esperienza immersiva aperta a un pubblico sempre più ampio e trasversale.