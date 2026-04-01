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Irma Testa e lo sfogo sui calciatori: "Mi alleno più di loro, guadagno meno delle loro tate"

È stata la prima italiana nella storia del pugilato femminile a partecipare a un'Olimpiade e poi a vincere una medaglia

Irma Testa - Ipa
Irma Testa - Ipa
01 aprile 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

All'indomani della terza mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio, Ia pugile Irma Testa si sfoga sui social condividendo le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina sulla differenza tra il calcio, sport professionistico, e altre discipline, ritenute dilettantistiche. "I veri professionisti siamo noi, - scrive la pugile - gareggiamo e vinciamo per la maglia e il nostro Paese, guardando i giocatori milionari fare brutte figure".

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Irma Testa, che è stata la prima italiana nella storia del pugilato femminile a partecipare a un'Olimpiade (nel 2016, a Rio de Janeiro) e poi a vincere una medaglia (il bronzo a Tokyo 2020), ha proseguito: "Mi alleno più di un calciatore, guadagnando meno dei loro cuochi o delle loro tate. Nonostante questo quando perdo (quelle poche volte) sento il peso di un'intera Nazione che comunque non mi chiede niente perché impegnata a guardare il calcio.. Forza Italia, la pasta e Toto Cutugno".

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