Italia-Belgio ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv

Le azzurre di Velasco scendono in campo in Thailandia

Paola Egonu - Ipa/Fotogramma
Paola Egonu - Ipa/Fotogramma
26 agosto 2025 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia di pallavolo. La nazionale femminile affronta oggi, martedì 26 agosto, il Belgio nel terzo match del pool B dei Mondiali di volley che si stanno disputando in Thailandia. La squadra allenata da Julio Velasco, che ha conquistato l'oro alle Olimpiadi di Parigi e trionfato nell'ultima Nations League, ha vinto le prime due partite contro Slovacchia e Cuba, salendo a 31 successi consecutivi. Già qualificate agli ottavi di finale, l'Italia si gioca ora il primo posto nel girone.

Italia-Belgio, orario e dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Belgio, valida per i Mondiali di pallavolo femminile 2025, è in programma oggi, venerdì 22 agosto, al Phuket Municipal Stadium di Phuket alle ore 12. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com.

