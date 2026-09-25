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Nations League, oggi Italia-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri ospitano i Diavoli Rossi nella prima giornata del torneo per Nazionali

Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
Roberto Mancini - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia scende in campo in Nations League. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sfidano il Belgio - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo per Nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct dell'Italia dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026.

Italia-Belgio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Italia e Belgio è in programma oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct. Mancini.

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct. Van Bommel.

Italia-Belgio, dove vederla in tv

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai1. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.

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