L'Italia a caccia della storia. La Nazionale femminile di basket scende in campo oggi, venerdì 27 giugno, nella semifinale degli Europei contro il Belgio al Pireo di Atene. La squadra guidata da coach Andrea Capobianco è approdata tra le migliori quattro d'Europa dopo aver dominato il proprio girone, qualificandosi al primo posto dopo aver battuto la Serbia, la Slovenia e la Lituania. Ai quarti il successo con la Turchia, battuta 76-74 all'over time, ha spedito le azzurre al penultimo atto del torneo.

Italia-Belgio, orario e dove vederla in tv

Italia-Belgio è in programma oggi, venerdì 27 giugno, alle ore 19.30. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai, ma anche su quelli Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma Dazn, accessibile anche tramite smart tv.