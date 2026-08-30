L'Italia di pallavolo maschile torna in campo. Oggi, domenica 30 agosto, gli azzurri allenati da Fefè De Giorgi affronteranno il Brasile - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - in amichevole, mentre la Nazionale femminile è impegnata nell'Europeo. Giannelli e compagni arrivano dalla vittoria, con set record terminato con un super tie break perso 66-64, contro la Germania, battuta in quattro set.

Italia-Brasile, orario e dove vederla in tv

Italia-Brasile è in programma oggi, venerdì 30 agosto, alle ore 21. L'amichevole sarà visibile sui canali SkySport, ma anche in chiaro sulla Rai. Il match sarà inoltre disponibile in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.