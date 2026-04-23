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Italia ripescata ai Mondiali? Mentana: "Sarebbe squallido e ingiusto"

Il direttore di La7 boccia la possibilità di volare negli Stati Uniti al posto dell'Iran

Enrico Mentana - Fotogramma
Enrico Mentana - Fotogramma
23 aprile 2026 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

L'Italia sarà ripescata ai prossimi Mondiali? Il possibile forfait dell'Iran, a causa del conflitto con gli Stati Uniti, paese ospitante della rassegna iridata insieme a Canada e Messico, potrebbe rimettere clamorosamente in corsa gli azzurri, eliminati dalla Bosnia nella finale dei playoff. Una prospettiva che però non piace a Enrico Mentana.

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"Essere ripescati ai mondiali di calcio da imbucati, al posto di una nazione qualificata sul campo, ma esclusa perché in guerra con il paese ospitante, sarebbe squallido e ingiusto e offensivo per la nostra storia sportiva", ha scritto in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il direttore del Tg di La7, commentando la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall'inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che vorrebbe escludere la Nazionale asiatica in favore proprio degli azzurri.

Italia ripescata ai Mondiali, la proposta a Trump

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia, ha infatti rivelato al Financial Times di "aver suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali". "Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione" nel torneo al via l'11 giugno.

La guerra tra Stati Uniti e Iran, congelata dalla tregua appena estesa da Trump, mette infatti in discussione la presenza della selezione della repubblica islamica alla manifestazione.

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