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Europei pallavolo, Italia-Repubblica Ceca 3-1: azzurri in vetta al girone a punteggio pieno - Rivivi la diretta

Giovedì gli azzurri chiuderanno la Pool A affrontando la Slovenia

De Giorgi e gli azzurri - Ipa/Fotogramma
De Giorgi e gli azzurri - Ipa/Fotogramma
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15 settembre 2026 | 20.05
Alberto Tomasi
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Quarta partita e quarta vittoria per l'Italia nella Pool A dei campionati europei di pallavolo. Oggi, martedì 15 settembre, al PalaPanini di Modena gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi superano per 3-1 la Repubblica Ceca con punteggi parziali di 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 e restano in vetta al gruppo a punteggio pieno con 12 punti, proprio davanti alla Cechia ferma a quota 8. Gli azzurri, già matematicamente qualificati agli ottavi di finale, torneranno in campo giovedì prossimo, sempre al PalaPanini di Modena alle 21.05, contro la Slovenia nell'ultimo match del girone per conquistare matematicamente il primo posto.

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