Esordio bagnato, esordio fortunato per l'Italvolley ai campionati europei. Oggi, giovedì 10 settembre, sul campo allestito nel suggestivo scenario di piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri superano la Svezia con un netto 3-0 con punteggi parziali di 25-22, 25-21, 25-17. La partita iniziata con quasi mezz'ora di ritardo, alle 21:30, è stata sospesa per oltre venti minuti sul 22-18 del primo set per pioggia. Per fortuna il maltempo ha poi dato una tregua permettendo ai ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi di conquistare la vittoria, dopo un match controllato senza particolari difficoltà. Tra i 6.000 spettatori di piazza del Plebiscito anche un tifoso speciale: il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine del match il Presidente della Repubblica ha stretto la mano a tutti gli azzurri e al ct De Giorgi L'Italia tornerà in campo sabato prossimo a Modena contro la Grecia.