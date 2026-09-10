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Europei pallavolo, esordio vincente per gli azzurri: Svezia ko 3-0

A Napoli gli azzurri superano nettamente gli scandinavi con parziali di 25-22, 25-21, 25-17

Simone Giannelli al servizio - Ipa/Fotogramma
Simone Giannelli al servizio - Ipa/Fotogramma
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10 settembre 2026 | 19.59
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Esordio bagnato, esordio fortunato per l'Italvolley ai campionati europei. Oggi, giovedì 10 settembre, sul campo allestito nel suggestivo scenario di piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri superano la Svezia con un netto 3-0 con punteggi parziali di 25-22, 25-21, 25-17. La partita iniziata con quasi mezz'ora di ritardo, alle 21:30, è stata sospesa per oltre venti minuti sul 22-18 del primo set per pioggia. Per fortuna il maltempo ha poi dato una tregua permettendo ai ragazzi del ct Ferdinando De Giorgi di conquistare la vittoria, dopo un match controllato senza particolari difficoltà. Tra i 6.000 spettatori di piazza del Plebiscito anche un tifoso speciale: il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Al termine del match il Presidente della Repubblica ha stretto la mano a tutti gli azzurri e al ct De Giorgi L'Italia tornerà in campo sabato prossimo a Modena contro la Grecia.

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europei pallavolo italia svezia de giorgi mattarella ferdinando de giorgi napoli piazza del plebiscito
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