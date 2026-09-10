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Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia: orario e dove vederla in chiaro

Inizia la rassegna continentale e l'Italvolley scende in campo a Napoli

De Giorgi e Bottolo - IPA
De Giorgi e Bottolo - IPA
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10 settembre 2026 | 06.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Europei di pallavolo maschili al via. Oggi, giovedì 10 settembre, inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. La Nazionale, inserita nel gruppo A, affronterà poi Cechia, Grecia, Slovacchia e Slovenia. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.

Svezia-Italia, orario

La partita tra Svezia e Italia, debutto degli Azzurri di De Giorgi agli Europei di pallavolo maschili, è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle 21:05 a Napoli.

Italia-Svezia, dove vederla in tv e streaming

Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Riproduzione riservata
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Italia Svezia Italia Svezia Europei pallavolo
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