circle x black
Cerca nel sito
 

Europei di pallavolo, Italia-Turchia in finale: quando si gioca e dove vederla in tv

Le azzurre hanno raggiunto l'ultimo atto della rassegna continentale

Paola Egonu - Ipa/Fotogramma
Paola Egonu - Ipa/Fotogramma
05 settembre 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando si giocherà la finale degli Europei di pallavolo? Oggi, sabato 5 settembre, l'Italia ha battuto la Polonia nella semifinale di Istanbul, imponendosi in quattro set, e staccando il pass per l'ultimo atto della rassegna continentale, l'ultimo grande trofeo che manca alle ragazze del ciclo firmato Julio Velasco dopo il trionfo ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le azzurre incontreranno in finale la Turchia padrona di casa, con la partita in programma domani, domenica 6 settembre, alle ore 15 a Istanbul.

Italia-Turchia, dove vederla in tv

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia turchia finale europei pallavolo italia turchia quando italia turchia orario italia turchia dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Pagamenti digitali in Italia continuano a crescere in Italia, i dati di Bankitalia
Migranti verso spiaggia, respinti dai bagnanti a Santa Margherita di Pula - Video
News to go
Fuga cervelli da Italia, giovani laureati stranieri in arrivo in realtà compensano: i dati
Nordio: "Vannacci estremista, sua strategia indebolire centrodestra" - Video
Quanto costa vedere la Formula 1 a Monza? Le voci dei tifosi del Gran Premio d'Italia - Video
Teha Ambrosetti, seconda giornata a Cernobbio: il nuovo volto dell'Europa - Video
Zampolli a Cernobbio: "Vannacci? Mi piacciono tutti, l'ho conosciuto adesso" - Video
Vannacci: "Io cavallo Troia? Nel mio precedente lavoro era un complimento" - Video
Venezia 83, bagno di folla per Robert Pattinson: l'arrivo al Lido per 'Primetime' - Video
Prende due settimane di ferie per scattarsi selfie con le star, a Venezia 2026 c'è "l'acchiappavip" - Video
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza