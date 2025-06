Buona la prima per gli Azzurrini. La Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata debutta con un successo nella prima gara del gruppo A dell’Europeo di categoria. A Trnava, in Slovacchia, finisce 1-0 e decide la rete di Tommaso Baldanzi. Italia che aggancia subito la Spagna (vittoriosa 3-2 nella gara inaugurale contro la Slovacchia) in testa al proprio girone.

Tanto studio in avvio. Gli Azzurrini palleggiano bene in mezzo al campo e ci provano subito con un paio di conclusioni da fuori area di Baldanzi e Koleosho, mentre il pericolo maggiore dalla Romania arriva da un tiro dal limite di Gramenti, respinto in maniera involontaria da Ilie. I ragazzi di Nunziata crescono con il passare dei minuti e al 26’ cambia il risultato: Ruggeri sfonda sulla sinistra e premia l’inserimento di Baldanzi, che di sinistro trafigge Sava. Uno a zero. La Romania accusa il colpo, rischia di subire il raddoppio (palo di Koleosho al 44’), ma torna a farsi vedere dalle parti di Desplanches a fine primo tempo e la chance è clamorosa. L’arbitro Fotias assegna il rigore dopo revisione al Var per un contatto in area tra Ndour e Ignat. Dagli undici metri va Munteanu, che però si fa ipnotizzare da Desplanches, bravo a battezzare l’angolo alla sua destra.

La Romania parte meglio nella ripresa e intorno all’ora di gioco trova anche il pari sfruttando una disattenzione della difesa azzurra. Nulla da fare, però, per un fuorigioco di Stoica. La squadra di Pancu pareggia su un pasticcio difensivo azzurro, ma il gol è annullato per fuorigioco di Stoica. Al 66’ Azzurrini di nuovo a un passo dal raddoppio con Baldanzi, che conclude di sinistro dopo una bella manovra al limite dell’area. Stavolta Sava è prodigioso e devia sul palo.

Nel finale, l’ultimo brivido con Mitrov, che cerca il pallonetto su un’uscita non impeccabile di Desplanches. Palla fuori di un niente. Alla fine, decide il gol nel primo tempo di Tommaso Baldanzi. Primo sorriso per gli Azzurrini.

Italia-Romania, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, è stata trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.