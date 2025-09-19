circle x black
Italia-Ucraina: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Le azzurre tornano in campo nella semifinale della Billie Jean King Cup

Jasmine Paolini - Ipa/Fotogramma
19 settembre 2025 | 07.06
Redazione Adnkronos
L'Italia torna in campo in Billie Jean King Cup. Le tenniste azzurre sfidano oggi, venerdì 19 settembre, l'Ucraina - in diretta tv, anche in chiaro, e streaming - nella semifinale del torneo per nazionali femminili, a cui arrivano da campionesse in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Paolini ed Errani, capitanate da Tathiana Garbin, guidano la spedizione azzurra dopo il successo dei quarti con la Cina, battuta 2-0 grazie ai successi di Cocciaretto e proprio Paolini.

Italia-Ucraina, orario e precedenti

La sfida tra Italia e Ucraina è in programma oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 11. Le due Nazionali si sono affrontate in tre precedenti, tutti vinti dalle azzurre. L'ultima sfida risale al 2012, ai quarti di finale dell'allora Fed Cup, quando l'Italia si impose 3-2.

Italia-Ucraina, dove vederla in tv

Italia-Ucraina sarà trasmessa, come tutte le partite delle azzurre in Billie Jean King Cup, in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su SuperTennis. La partita si potrà seguire anche in streaming su SuperTenniX.

