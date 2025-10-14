circle x black
Under 21, Italia-Armenia 5-1: doppietta super di Camarda e azzurrini a punteggio pieno

Inarrestabili i ragazzi del ct Baldini. A segno anche Dagasso, Fini ed Ekhator

Bartesaghi (a sinistra) e Camarda - Fotogramma/IPA
Bartesaghi (a sinistra) e Camarda - Fotogramma/IPA
14 ottobre 2025 | 20.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Manita dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini a Cremona contro l'Armenia, 5-1, nella quarta gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria oggi martedì 14 ottobre. Gli azzurrini sono ora a punteggio pieno nel loro girone, con 12 punti. Dopo un primo tempo difficile con un palo e un rigore sbagliato da Ndour, nella ripresa si sblocca l'Italia con Dagasso al 59' che sfrutta al meglio l'assist di Pisilli. Al 62' e al 71' arriva la doppietta di Camarda, mentre al 75' Fini sigla il 4-0. Poi al 78' dopo un errore del portiere azzurro Palmisani e Vardanyan accorcia le distanze per l'Armenia.

L'Italia chiude in dieci uomini per l'espulsione di Fortini per doppia ammonizione ma nel finale di gara prima arriva un altro legno colpito da Koleosho e poi al 91' Ekhator con un tiro di destro da centro area trova l'angolino in basso per il 5-1 finale.

