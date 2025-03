L'avversario che non ti aspetti. Domenica 30 marzo Novak Djokovic, a caccia del suo 100esimo titolo Atp, sfiderà a Miami Jakub Mensik, giovane tennista ceco per la prima volta in finale in un Masters 1000. Mensik ha superato in semifinale il padrone di casa Taylor Fritz imponendosi in tre set con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Ma chi è Mensik?

Chi è Jakub Mensik

Jakub Mensik è un tennista ceco di 19 anni che al momento occupa la 54esima posizione del ranking Atp. Con la sua vittoria su Fritz, conquistata sotto gli occhi di Leo Messi, è diventato il terzo più giovane di sempre ad arrivare in finale a Miami, dietro soltanto a Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, che la raggiunsero a 18 anni e 9 mesi. Cominciò a giocare a tennis da giovanissimo e già nel 2016 raggiunse la finale di uno Slam juniores, agli Australian Open, perdendo però contro l'americano Kuzuhara.

In quell'occasione raccontò che il suo idolo, fin da ragazzo, è sempre stato proprio Novak Djokovic: "È sempre stato di grande ispirazione per me. Vorrei arrivare dov’è lui. È un mio obiettivo, grande, ma non impossibile". Dopo quelle parole il team di Nole lo invitò a Belgrado per allenarsi con il suo idolo. Mensik vinse cinque titoli ITF, nel 2023, a Praga, conquistò il primo Challenger della carriera ed entrò in top 200, affermandosi come uno dei talenti più luminosi nel panorama mondiale. Lo stesso anno divenne il più giovane a qualificarsi al tabellone principale degli US Open da Borna Coric nel 2014, superò anche il terzo turno prima di essere fermato da Fritz. L'exploit gli permise di essere convocato dalla Repubblica Ceca in Coppa Davis.

Mensik ha già ha affrontato Djokovic a Shanghai lo scorso anno, quando Nole si impose in tre set. In ogni caso, dopo la finale di Miami, Jakub farà un balzo nel ranking che lo avvicinerà ancora di più all'elite del tennis mondiale: con la finale raggiunta in Florida è già certo di salire al 30esimo posto, in caso di vittoria arriverebbe addirittura al 26esimo.