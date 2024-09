A Bologna per sostenere i tennisti azzurri della Coppa Davis l'auto che guidava non è passata inosservata

Jannik Sinner è arrivato a Bologna in auto per sostenere i compagni azzurri durante la Coppa Davis. Un'automobile che non è passata inosservata. Targata Montecarlo, dove Sinner è residente, l'Audi RS6 ABT Legacy Edition è il primo lusso sfoggiato dal tennista n1 al mondo che finora aveva sempre mantenuto un profilo basso e un atteggiamento semplice.

Sinner avrebbe raccontato di aver dovuto aspettare un anno, dopo averla acquistata, per poter guidare l'auto. Il motivo sono le numerose modifiche commissionate dall'atleta perché l'auto (già un'edizione limitata, di cui sono state prodotte sono 200 unità) fosse personalizzata. Sistema propulsivo di una potenza di 760 CV e 980 Nm e kit estetico con elementi in fibra di carbonio: gli upgrade sarebbero costati circa 102.500 euro (oltre a 11.500 euro per l’installazione) su un totale di 250.000 euro.

Sinner avrebbe dichiarato che guidare lo rilassa: quando è in macchina, sulle strade di Monaco, riflette e si scarica, e così su questo aspetto ha voluto investire e concedersi uno sfizio in più, dopo un anno di grandi successi.