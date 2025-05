Carlos Moya nuovo allenatore di Sinner? Forse no. A smentire la notizia circolata nelle ultime ore è proprio l'ex coach di Rafa Nadal ed ex numero uno al mondo, che in un'intervista a Rne, Radio Nacional de Espana, è stato netto sul tema: "Jannik? Fake como la copa de un pino". Tradotto? "Una fake news grande come una casa".

Sinner, Moya nuovo coach?

Carlos Moya ha risposto così a un'anticipazione data nella giornata di ieri dalla giornalista Sofya Tartakova di Bolshe, che sui propri canali social aveva assicurato che Sinner avrebbe iniziato a lavorare con il supercoach dal prossimo anno, al termine del rapporto con l'attuale tecnico del numero uno del ranking Darren Cahill.