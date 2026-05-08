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Internazionali, Jodar vince e incanta il Foro: "Sembra Alcaraz, anzi Sinner"

Il tennista spagnolo ha battuto Borges nel secondo turno del Masters 1000 di Roma

Rafa Jodar - Afp
Rafa Jodar - Afp
08 maggio 2026 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rafa Jodar vince e incanta gli Internazionali 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista spagnolo ha battuto il portoghese Nuno Borges nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Fortissimo il tifo del Foro Italico per il giovane talento spagnolo, già considerato il nuovo fenomeno del tennis mondiale e battuto da Jannik Sinner nei quarti di finale di Madrid.

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Sugli spalti della SuperTennis Arena, il pubblico romano è rimasto incantato dai colpi di Jodar, tanto che qualcuno ha scomodato paragoni importanti: "Sembra Alcaraz", "guarda come gioca da fondo campo, a me ricorda Sinner", è stato il frequente botta e risposta sugli spalti, gremiti per l'occasioni e pieni di bandiere spagnole. "Da Rafa Nadal a Rafa Jodar", è stata la battuta, non troppo originale, di un altro appassionato. Ma chi è Jodar?

Chi è Rafa Jodar

Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 32esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera. Jodar ha iniziato a giocare da giovanissimo, emigrando negli Stati Uniti per formarsi alla University of Virginia, dove ha potuto competere a livello più alto.

Un anno fa Jodar ha scelto di lasciare il college per dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva, una scelta che, almeno fin qui, si sta rivelando azzeccata. Proprio nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger, tutti sul cemento, scalando posizioni nel ranking e facendosi notare nel circuito e partecipando alle Next Gen Atp Finals.

Nel 2026 ha esordito nei tornei del circuito Atp, stupendo tutti a Miami: partito dalle qualificazioni, Jodar è riuscito ad arrivare fino al terzo turno, vincendo contro Hanfmann e Vukic prima di venire eliminato dall'argentino Etcheverry. Ancora meglio ha fatto a Madrid, dove ha raggiunto i quarti di finale prima di essere eliminato da Sinner.

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