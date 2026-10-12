circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Venezia, polemiche per il giallo a Juan Jesus: Krstovic colpito al volto, proteste per la mancata espulsione

Il difensore del Venezia colpisce Krstovic al volto durante il pressing, ma Tremolada estrae soltanto il giallo. Dubbi sulla mancata espulsione e polemiche sulla decisione arbitrale.

Paride Tremolada - Ipa
Paride Tremolada - Ipa
12 ottobre 2026 | 19.31
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Episodio destinato a far discutere in Atalanta-Venezia. Juan Jesus entra in pressing su Nikola Krstovic e lo colpisce al volto: per l’arbitro Paride Tremolada è soltanto cartellino giallo. Una decisione che lascia più di un dubbio, considerando la zona del corpo interessata e la dinamica del contatto.

La decisione di Tremolada fa discutere: il contatto al volto di Krstovic avrebbe potuto portare a una sanzione più severa? Il giallo resta, ma l’episodio lascia aperto il dibattito sulla mancata espulsione del difensore del Venezia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juan jesus atalanta venezia krstovic
Vedi anche
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video
Monti (Assolombarda): "Ricetta nel breve termine è investire in fonti rinnovabili ed efficienza energetica" - Video
Rossini (Assolombarda Pavia): "IA leva fondamentale per far crescere produttività" - Video
Legge elettorale, Grosso: "Pronuncia Consulta prima del voto, no a forzature su costituzionalità" - Video
Assemblea Assolombarda, la via italiana dell'Ai - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza