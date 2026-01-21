circle x black
Cerca nel sito
 

Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri ospitano la squadra di José Mourinho allo Stadium

Yildiz - Fotogramma/IPA
Yildiz - Fotogramma/IPA
21 gennaio 2026 | 08.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juve-Benfica, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Benfica, in campo alle 21:

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedić, Silva, Araujo, Dahl; Aursnes; Rios; Prestianni, Barreiro, Lopes Cabral; Pavlidis. All. Mourinho

Juve-Benfica, dove vederla

La partita di Champions League Juventus-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juventus Benfica Juve Benfica Champions League
Vedi anche
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza