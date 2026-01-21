circle x black
Cerca nel sito
 

Juve-Benfica, Pavlidis scivola sul dischetto e sbaglia rigore. Cos'è successo - Video

L'attaccante greco tira malissimo dagli undici metri nella sfida di Champions contro i bianconeri

Pavlidis - Fotogramma/IPA
Pavlidis - Fotogramma/IPA
21 gennaio 2026 | 22.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clamoroso errore dal dischetto di Vangelis Pavlidis in Juve-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League. Al minuto 80 Bremer colpisce in ritardo Barreiro in area, dopo essersi fatto anticipare, e l'arbitro decide per il calcio di rigore in seguito a revisione Var. Sul dischetto va il centravanti greco, che però al momento della conclusione scivola in maniera incredibile e tira diversi metri fuori, alla destra di Di Gregorio. Un episodio da non credere, che ricorda quanto accaduto a John Terry, ex difensore del Chelsea, nella finale di Champions League del 2008 contro il Manchester United.

La Juve, in quel momento sul 2-0 contro la squadra di Mourinho, tira così un sospiro di sollievo ed evita di complicarsi le cose nel finale, portando a casa tre punti fondamentali verso la qualificazione agli ottavi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Juventus Pavlidis rigore Pavlidis Juve Benfica
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza