Firmato il contratto con la Juventus, l'attesa è tutta per il debutto. Luciano Spalletti, nuovo allenatore bianconero, esordirà domani in Serie A contro la Cremonese. Ma com'è composto il suo staff? Quali sono gli uomini di fiducia che hanno seguito a Torino l'ex commissario tecnico della Nazionale? Dal vice al preparatore atletico, ecco tutti i suoi fedelissimi.

Juve, lo staff di Spalletti

La prima curiosità è sul vice: il braccio destro di Luciano Spalletti alla Juventus è Marco Domenichini, insieme al tecnico dagli inizi della carriera. Un gregario fidato, che negli anni ha accompagnato l'ex commissario tecnico della Nazionale in tutte le sue avventure. Con Spalletti ci sarà anche Salvatore Russo, altro collaboratore tecnico. Il preparatore atletico che affiancherà l'allenatore è invece Francesco Sinatti, chiamato a lavorare in sinergia con la struttura Juve. Poi, per i portieri, ecco Adriano Bonaiuti. Con il tecnico toscano ci sarà anche il collaboratore tecnico Giovanni Martusciello, che aveva affiancato Maurizio Sarri nel 2020, anno dell’ultimo scudetto bianconero.