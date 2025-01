Notte fonda all'Allianz Stadium. La Juventus vede svanire il sogno di rientrare tra le prime otto di Champions League, perdendo in casa, nell'ultima giornata della prima fase del torneo, contro il Benfica, che si impone 2-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Pavlidis e Kokcu. I bianconeri affronteranno quindi i playoff.

La partita

La Juventus prova a fare la partita, e va vicina al vantaggio in avvio con il colpo di testa di Mbangula, neutralizzato da Trubin. La risposta del Benfica arriva in contropiede, con Perin che è determinante nel dire di no a Schjelderup con un gran riflesso. Uno dei più attivi è il grande ex di giornata, Angel Di Maria, che lega il gioco portoghese e crea parecchi problemi alla difesa bianconera. La Juve sembra alle corde e al 17' la pressione del Benfica porta i suoi frutti, con Pavlidis che firma il vantaggio ospite in tap-in. La reazione bianconera è affidata a Yildiz, che però si scontra con l'ordinata difesa avversaria. La squadra di Motta alza la pressione e chiude il Benfica nella propria metà campo, senza riuscire però a creare vere occasioni da gol. In pieno recupero i portoghesi potrebbero raddoppiare, ma Pavlidis si fa ipnotizzare da Perin in uscita. Il primo tempo finisce quindi 0-1.

Motta si fa sentire negli spogliatoi e la Juventus torna in campo più convinta, con Trubin decisivo sul tiro a giro da fuori area di Mbangula. Con il passare dei minuti il Benfica prende le misure e si fa vedere con Kokcu, che dal limite sfiora il palo. Il portiere dei portoghesi è ancora protagonista sui tentativi di Thuram e Weah, mentre Yildiz da posizione defilata non riesce a trovare la porta. La pressione juventina continua ed è Vlahovic, fino a qui impalpabile, a sparare alto di testa. Gol sprecato, gol subito. All'80' raddoppia il Benfica con Kokcu, bravo a bucare Perin da centro area. I portoghesi sfiorano addirittura il tris con Akturkoglu, prima di controllare, senza troppi problemi, l'assalto finale della Juve. Termina quindi 0-2 allo Stadium.