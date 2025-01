Emergenza difesa per la Juventus. La pesante sconfitta di Champions League contro il Benfica, che ha spedito i bianconeri ai playoff, ha lasciato in dote un'altra tegola per Thiago Motta. Pierre Kalulu è uscito infatti per infortunio al 16' e sostituito da Locatelli, che si è reinventato centrale difensivo al fianco di Gatti.

Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina il difensore francese non hanno portato buone notizie, con Motta che dovrà affidarsi ai nuovi arrivati Renato Veiga e Alberto Costa per tamponare l'emergenza in vista della prossima partita di campionato contro l'Empoli, in programma domenica 2 febbraio, un match fondamentale per restare incollati al treno Champions e risollevare l'umore della piazza.

L'infortunio di Kalulu: i tempi di recupero

A comunicare l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Kalulu è stata proprio la Juventus, con un comunicato ufficiale: "Pierre Kalulu, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".

Lo stop per il centrale francese dovrebbe essere quindi di almeno, restando ottimisti, due settimane. Kalulu salterà sia le partite di campionato contro Empoli, Como e Inter, che entrambe le sfide valide per i playoff di Champions League.

Emergenza in difesa: chi può sostituirlo

La Juventus, insomma, è in emergenza totale in difesa, con Gatti rimasto l'unico centrale di ruolo. L'adattamento di Locatelli da centrale difensivo, esperimento non proprio riuscito contro il Benfica, continuerà con ogni probabilità anche con l'Empoli. Potenziali soluzioni per Motta sono arrivate dal mercato: Renato Veiga, duttile difensore preso in prestito dal Chelsea, sarebbe in grado di giocare, ma giudicato ancora non pronto per partire dal primo minuto.

Il portoghese, utilizzabile sia da centrale che da terzino, è comunque più avanti, nonostante sia arrivato da pochi giorni, rispetto ad Alberto Costa, giovane terzino destro prelevato dal Vitoria Guimaraes. Difficile, visti i due investimenti, che la Juve possa tornare sul mercato per tamponare l'emergenza, con Thiago Motta che dovrà studiare mosse e soluzioni per uscire dalla crisi.