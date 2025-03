Torna in campo la Juventus. I bianconeri vogliono rimanere al quarto posto in classifica e rispondere alla pesante vittoria della Lazio, che ha battuto il Milan a San Siro. Nella 27esima giornata di Serie A i bianconeri, reduci dalla cocente eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli, ospiteranno l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. In palio, per la squadra di Zanetti, punti preziosi in chiave salvezza.

Juventus-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus ed Hellas Verona è in programma oggi, lunedì 3 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Livramento; Sarr. All. Zanetti

Juventus-Hellas Verona, dove vederla in tv

Juventus-Hellas Verona sarà disponibile in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche su Dazn. La partita sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, NOW e sulla piattaforma Dazn.