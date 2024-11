Tra gli incroci che andranno in Juventus-Lille, partita valida per la quarta giornata di Champions League, ce n'è anche uno di mercato. Jonathan David stasera sarà l'osservato speciale, il pericolo numero uno, la prossima stagione invece potrebbe vestirsi di bianconero. Il centravanti canadese del Lille è infatti da tempo nel mirino di Giuntoli, che ha già avviato i contatti per provare ad acquistarlo la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il club francese.

Nonostante la volontà del Lille sia quella di rinnovare, David non ha ancora dato una risposta e sembra allettato dalle tante sirene che stanno suonando in tutta Europa e dalla Serie A in particolare, dove praticamente tutti i top club stanno monitorando la situazione per provare ad affondare il colpo.

Jonathan David e la Juventus: la situazione

La crescita di David negli ultimi anni è stata costante, e sta continuando anche in questa prima parte di stagione. Il canadese ha firmato finora sette gol in dieci partite di Ligue 1, e tre in altrettanti match di Champions, andando a segno sia con il Real Madrid, nella sorprendente vittoria del Lille alla seconda giornata, che nell'ultimo turno contro l'Atletico, battuto 3-1 al Wanda Metropolitano.

David è quello che si definisce un attaccante moderno, bravo sia in area di rigore che a legare il gioco con i compagni. Negli ultimi anni ha aumentato i suoi numeri sotto porta, arrivando a un gol segnato ogni 107 minuti, meglio di quanto fatto finora da Dusan Vlahovic, a segno ogni 144. L'intenzione della Juve, nella prossima sessione estiva di mercato, è regalare un altro attaccante di livello a Motta, uno che possa alternarsi con il serbo o sostituirlo in caso di addio. La convivenza tra i due, tatticamente, sembra complicata. Al momento il tecnico bianconero può contare sul solo Milik come alternativa a Vlahovic, ma i continui problemi fisici e l'età avanzata del polacco, che il prossimo febbraio compirà 31 anni, rendono necessario un investimento di peso in avanti.

I contatti tra Giuntoli e l'entourage di David sono stati avviati da tempo, ma l'operazione è lontana dalla sua conclusione. Le richieste, considerando il suo futuro status da svincolato, sono da top player: stipendio base da almeno 5 milioni di euro e premio alla firma. L'attaccante, in ogni caso, non ha fretta di scegliere la sua prossima squadra e vuole riflettere bene sul suo futuro, vagliando a fondo tutte le proposte sul tavolo.

Jonathan David e la Serie A: ci sono anche Inter e Milan

Su David ci sono praticamente tutti i top club di Serie A, oltre a diverse squadre di Premier League. In estate c'era stato il forte sondaggio dell'Inter, alla ricerca di una punta in caso di addio di Arnautovic, con l'interesse di Marotta, da sempre molto attento al mercato dei parametri zero, che potrebbe riaccendersi in vista della prossima estate, quando scadrà il contratto dell'austriaco. Sul giocatore c'è anche il Milan, che ne voleva fare l'erede di Olivier Giroud, ma che poi ha preferito puntare su Morata per i conti contenuti dell'operazione.

Oltre alle italiane in campo ci sono anche diversi club di Premier League, da sempre il sogno di David. Il Chelsea in particolare rappresenta il pericolo numero uno, mentre il Manchester United resta in agguato, ma ogni operazione è vincolata alla nomina del nuovo allenatore.