Juventus-Juventus Next Gen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nuova amichevole per i bianconeri all'Allianz Stadium

La Juventus - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 06.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Amichevole in famiglia per la Juventus. Oggi, mercoledì 13 agosto, i bianconeri sfidano la Next Gen nel tradizionale appuntamento estivo, che andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino. La squadra di Tudor continua la propria marcia di avvicinamento al debutto in campionato, in programma nel weekend del 24 agosto, dopo che il tecnico croato ha ricevuto indicazioni confortanti dall'ultimo test contro il Borussia Dortmund, dove la Juventus si è imposta per 2-1 al Signal Iduna Park.

Juventus-Juventus Next Gen, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Juventus Next Gen è in programma oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 18.30. Ecco la probabile formazione bianconera:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor

Juventus-Juventus Next Gen, dove vederla in tv

Juventus-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

