Juventus-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Big match all'Allianz Stadium nella 22esima giornata di Serie A

Kalulu - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Juventus ospita il Napoli - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono reduci dal successo di Champions League contro il Benfica, battuto 2-0 in casa, mentre la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 a Copenaghen.

Juventus-Napoli, orario e precedenti

La sfida tra Juventus e Napoli è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Juventus-Napoli, dove vederla in tv

Juventus-Napoli sarà visibile in diretta televisiva su Dazn, tramite smart tv, ma anche sui canali SkySport. Partita visibile inoltre in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.

