Arrivano indicazioni positive sul percorso di recupero di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è tornato a lavorare con il pallone alla Continassa, come documentato da un filmato condiviso dalla società sui propri canali social. Immagini che hanno subito attirato l'attenzione dei tifosi bianconeri, desiderosi di rivedere in campo il 21enne attaccante turco. "Un passo alla volta, Kenan": questo il messaggio scelto dalla Juventus per accompagnare il video, nel quale il giovane fantasista svolge esercizi individuali con il pallone. Un segnale incoraggiante, che testimonia i progressi compiuti nelle ultime settimane, anche se per il ritorno in gruppo e la completa disponibilità servirà ancora pazienza.

Yildiz è ai box dal 23 agosto, quando, nella gara d'esordio contro il Frosinone, aveva riportato la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Un problema che ha reso necessario un intervento chirurgico e lo ha costretto a interrompere la propria stagione sul nascere. Il diretto interessato, nelle scorse settimane, aveva indicato dicembre come possibile periodo per il rientro. In questa stagione Yildiz ha collezionato appena 69 minuti, un dato che contrasta con quanto fatto vedere nella precedente annata, quando era stato uno dei giocatori più presenti della squadra: 47 presenze su 50 partite complessive, impreziosite da 11 gol e 10 assist.

Il suo bilancio complessivo con la maglia bianconera parla invece di 132 apparizioni, 27 reti e 21 assist. Numeri che spiegano quanto il suo ritorno possa rappresentare una risorsa importante per Luciano Spalletti. Nel frattempo, la Juventus dovrà affrontare un calendario particolarmente fitto. Dopo la sfida con il Venezia in programma domenica prossima, sono in programma gli impegni contro Omonia Nicosia in Europa League, Como, Sassuolo in Coppa Italia, Udinese e Hapoel Beer Sheva (Europa League). A seguire arriveranno anche gli appuntamenti di campionato con Monza e Roma, fissati rispettivamente per il 14 e il 19 dicembre. Proprio in quel periodo potrebbe concretizzarsi il ritorno di Yildiz. Per ora non c'è ancora una data ufficiale, ma il fatto che il numero 10 abbia ripreso a lavorare con il pallone rappresenta un passo significativo. La Juventus aspetta il suo talento: il conto alla rovescia, almeno idealmente, è cominciato.

Intanto per il match con i lagunari situazione da monitorare per Edon Zhegrova, che ha ripreso parzialmente ad allenarsi con il resto della squadra dopo il problema accusato durante gli impegni con la nazionale kosovara. Allenamento individuale, invece, per Zeki Celik, fermatosi a causa di un fastidio alla coscia sinistra durante il riscaldamento di Turchia-Francia. Anche Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez hanno proseguito il proprio percorso lontano dal gruppo.