L'olandese si impone in volata a Pau davanti a Kanter e Merlier

Olav Kooij vince in volata la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan Pau di 158 km. L'olandese del team Decathlon prevale allo sprint sul tedesco Max Kanter (Astana) e sul belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Il norvegese Torstein Traeen conserva la maglia gialla di leader della corsa con 28" di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education - Easy Post) e 3'50" sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Domani sesta frazione, con partenza da Pau e arrivo a Gavernie Gedre dopo 186 km.