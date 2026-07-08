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Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in giallo

L'olandese si impone in volata a Pau davanti a Kanter e Merlier

Torstein Traeen - Ipa/Fotogramma
Torstein Traeen - Ipa/Fotogramma
08 luglio 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Olav Kooij vince in volata la quinta tappa del Tour de France, la Lannemezan Pau di 158 km. L'olandese del team Decathlon prevale allo sprint sul tedesco Max Kanter (Astana) e sul belga Tim Merlier (Soudal Quick Step). Il norvegese Torstein Traeen conserva la maglia gialla di leader della corsa con 28" di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn (Ef Education - Easy Post) e 3'50" sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek). Domani sesta frazione, con partenza da Pau e arrivo a Gavernie Gedre dopo 186 km.

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tour de france kooij traeen merlier tour de france 2026
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