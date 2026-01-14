circle x black
Cerca nel sito
 

Kyrgios, show al 'Million Dollar 1 Point Slam': viene eliminato e spacca racchetta - Video

Il tennista australiano ha salutato lo speciale torneo

Nick Kyrgios - X
Nick Kyrgios - X
14 gennaio 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nick Kyrgios show al 'Million Dollar 1 Point Slam'. A Melbourne, nel corso del torneo esibizione di scena oggi, mercoledì 14 gennaio, nella settimana che precede gli Australian Open e che mette in palio un premio da un milione di dollari australiani permettendo a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto, l'australiano ha superato il primo turno battendo il tennista amatoriale Yarwood con un gran passante di rovescio, salvo poi essere eliminato da Joanna Garland.

La giocatrice taiwanese, numero 117 del mondo e che aveva già eliminato Alexander Zverev nello speciale torneo, ha servito sul rovescio di Kyrgios, che ha provato la risposta profonda ma senza trovare la riga di fondo campo.

La reazione dell'australiano, eliminato quindi dal torneo, è stata eloquente: prima si è accovacciato sulle ginocchia e poi ha sbattuto la racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, prima di andare a rete per complimentarsi con l'avversaria di giornata e chiudere con un sorriso la sua esibizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kyrgios kyrgios million dollar 1 point slam million dollar 1 point slam
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza