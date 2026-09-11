I viola conquistano la prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte
Dopo tre sconfitte di fila nelle prime tre giornate di campionato che hanno portato all'esonero di Fabio Grosso, la Fiorentina torna alla vittoria imponendosi a Venezia per 4-2 e regalando i tre punti a Paolo Vanoli che comincia nel migliore dei modi l'avventura bis sulla panchina viola. Allo stadio Penzo partono bene i lagunari che si portano in vantaggio al 22' con Akor Adams ma gli ospiti rimontano grazie alla tripletta di Franco Mastantuono a segno al 29', al 30' e all'84' e alla rete di Mateo Pellegrino al 66'. All'86' i padroni di casa vanno in gol con Antoine Hainaut che fissa il punteggio sul 4-2 finale. In classifica i gigliati salgono a quota 3 agganciando al 12° posto Napoli, Lecce e Torino, mentre gli arancioneroverdi restano fermi a quota zero in ultima posizione insieme al Genoa.