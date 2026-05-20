'La Lazio molto più che calcio!', i giovani incontrano i campioni il 29-30 maggio a Velletri

'La Lazio, molto più che calcio!'. Non uno slogan ma la storia della Società Sportiva Lazio, nata il 9 gennaio 1900, che il prossimo 29 e 30 maggio chiama a raccolta, al Campo sportivo Giovanni Scavo di Velletri, gli studenti delle scuole primarie e secondarie dei Colli Albani, per conoscere e sperimentare in campo, l’ampio ventaglio delle discipline sportive bianco celeste. Un progetto originale nato nei corridoi dell’Ospedale Paolo Colombo di Velletri e promosso dai Presidenti delle sezioni di Darts, Taekwondo, Motociclismo, Triathlon e Paracadutismo della SS. Lazio, presenti sul territorio dei Colli Albani, del Presidente del Museo Società Sportiva Lazio, del Circolo Velletri Biancazzurra vero motore dell’iniziativa, con il patrocinio di Coni Lazio, Regione Lazio e il Comune di Velletri, al fine di avvicinare i giovani delle scuole del territorio a tutte le attività sportive, messe in campo dalla storica polisportiva laziale. Due straordinarie giornate all’insegna dello sport e dell’educazione civica condotta a cura degli atleti bianco celeste che, alternandosi tra teoria e pratica, condurranno gli studenti e non solo, nel magico mondo dello sport allo scopo unico di trasferirne la bellezza e i valori portanti e formativi.

Una due giorni senza interruzione che apre i giochi venerdì 29 proseguendo sino a sabato 30, e chiama in campo istruttori e campioni di Aeromodellismo, Atletica Leggera, Automobilismo, Cinofilia, Darts, Motociclismo, Paracadutismo, Pesistica, Scherma, Taekwondo, Triathlon. A rendere ancora più stimolante la presenza del Museo della Società Sportiva Lazio. Tutte le iniziative saranno seguite da personaggi e da Associazioni d’interesse nazionale, che da anni operano per raccontare la storia dello sport, soprattutto con i colori bianco e celeste. Un programma ricco per la manifestazione che prenderà il via il venerdì alle ore 8.30, riservando la prima parte della giornata esclusivamente all’incontro con gli studenti e alla dimostrazione in campo delle diverse attività sportive .

Tra gli appuntamenti attesi nella lunga maratona dedicata allo sport la gara di Atletica, di Triathlon, salto dalla Torre di Ardimento, l’esibizione del Campione Olimpico di Scherma Enrico Berrè, l’esibizione SS Lazio Cinofilia e il lancio dei Campione del Mondo di Paracadutismo Giuseppe Tresoldi della SS Lazio con al seguito una bandiera tricolore di 220 mq, presente per la Nazionale Italiana di Darts Stefano Di Poce, triangolari di calcio riservate alle sezioni Giovanili, alle Tifoserie Locali di Velletri e dei Comuni limitrofi e il triangolare tra le squadre del magazine Lazialità che con l’occasione festeggia 40 anni e una rappresentanza dei Gruppi del Tifo Organizzato che seguono la Lazio calcio.

L’evento sarà inaugurato dal Campione Olimpico di Taekwondo Luca Massaccesi che presenterà il progetto Campioni di Vita – no al bullismo nato dalla sinergia diretta tra l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il disagio Giovanile con il supporto delle istituzioni, che si prefigge di formare gli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado, promuovendo uno stile di vita sano e modelli comportamentali positivi, mutuati dal mondo sportivo e dai Campioni di Vita testimonial del progetto.

“Questa prima edizione -ha dichiarato Carmine (Lino) Della Corte Presidente della sezione di Paracadutismo della Società Sportiva Lazio Campione Italiano in carica nella Speed Skydiving e Medaglia di Bronzo a squadre ai Campionati del Mondo 2021- segna l’inizio di un auspicato lungo cammino delle sezioni sportive della Società Sportiva Lazio 1900 (Polisportiva) insieme ai giovani, che avranno la possibilità di conoscere il 29 e 30 maggio una parte delle discipline sportive bianco celeste e viverle anche attraverso il racconto dei campioni. La S.S. Lazio non è solo calcio ma è lo sport in senso più ampio che con questa iniziativa abbiamo voluto ricordare. La Società Sportiva Lazio 1900 custodisce la storia e il valore dello sport di cui custodi e beneficiari ne saranno proprio le nuove generazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile con il proprio supporto la realizzazione di questa bellissima e importante iniziativa”-.

Non solo sport per la lunga manifestazione targata S.S. Lazio ma anche momenti dedicati all’educazione civica e stradale, con l’Associazione Familiari e Vittime della strada, e alla solidarietà con la partecipazione di associazioni benefiche e di volontariato operanti sul territorio tra le quali, So.spe, Andos Velletri Lariano, Appmar, Croce Rossa, Aism Roma, Avis Velletri, Ospedale Paolo Colombo di Velletri, Protezione Civile Organizzazione di Volontariato Gruppo Roma1, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Odv ecc. Stand enogastronomici, musica allestiti all’interno dello stadio comunale completeranno la prima kermesse bianco celeste pensata a favore dei giovani e dello sport. L’evento sarà ufficialmente presentato martedì 26 maggio alle ore 11 presso il Palazzo Comunale di Velletri Sala Tersicore.