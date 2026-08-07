"Se i tifosi del Milan vogliono che ricordi Baresi anche come capitano del Milan...". Ignazio La Russa, presidente del Senato, si sofferma di nuovo su Franco Baresi nell'aula di Palazzo Madama. Pochi giorni fa, dopo la morte della leggenda del Milan, La Russa ha reso omaggio alla bandiera rossonera facendo riferimento soprattutto al contributo del giocatore alla causa della Nazionale. Il Milan non è stato espressamente citato. Le parole di La Russa, rimbalzate su X, sono state aspramente criticate da tifosi del Milan e di altre squadre. Oggi, il nuovo intervento. "L'ultimo ricordo che ho fatto in quest'aula riguardava Franco Baresi, che è stato il capitano della Nazionale. Ho visto che qualcuno si è lamentato perché ho privilegiato il suo ruolo di capitano della Nazionale piuttosto che quello di capitano del Milan. A me sembrava che fosse un motivo di omaggio mettere al Senato il suo ricordo in capo a tutti i tifosi del calcio, di qualunque squadra e quindi della Nazionale", dice La Russa, tifoso dell'Inter. "Ma se i tifosi del Milan vogliono che lo ricordi anche come capitano del Milan, non ho certo un motivo per non farlo, anche perché in famiglia sono pieno di milanisti, tutti i miei fratelli erano milanisti", aggiunge.

La giornata odierna è anche l'occasione per rendere omaggio al cantautore Francesco Guccini, scomparso ieri. "Mi fa piacere ricordare la commossa partecipazione del Senato alla scomparsa di Francesco Guccini. Francesco Guccini che ha accompagnato con la sua musica e le sue canzoni intere generazioni di giovani. Io che ho rispettato ma non condiviso alcune sue idee di tipo politico, invece ho apprezzato la sua musica, il suo coinvolgimento, la sua linearità", le parole di La Russa.