"Sono tutti fantocci da social". Marco Mazzocchi ospite oggi a La volta buona ha espresso la sua opinione riguardo al mondo del calcio oggi, sottolineando il divario tra i grandi campioni del passato e i calciatori del presente.

Il giornalista e conduttore di 'Il Processo al 90°' su Rai 2 ha ricordato con affetto il rapporto che lo legava a Diego Armardo Maradona e Paolo Rossi: "Due dei più grandi campioni di sempre. Mi hanno insegnato l'umiltà di essere campione, Diego una grandissima persona di grande generosità".

E quando la conduttrice Caterina Balivo le ha fatto notare di essere spesso polemico con i calciatori di oggi, Mazzocchi non ha risparmiato critiche: "Perché non sono quelli di una volta. Non hanno l'umanità di quei giocatori, di quei calciatori. Non hanno la cultura di stare con la gente e tra la gente. Questi sono tutti fantocci dai social, falli uscire dai social e non esistono più". Le sue parole.

Poi, ha tenuto a sottolineare: "Mi riferisco a quelli di adesso, non ne salvo nemmeno uno. Forse salverei quelli in nazionale se si qualificano per il mondiale", ha detto ironicamente.