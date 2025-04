Laureus Awards, Djokovic guida la lista degli ospiti agli 'Oscar dello Sport' di Madrid

Il 21 aprile saranno annunciati i vincitori dei 'Laureus World Sports Awards 2025', il riconoscimento più prestigioso nello sport mondiale. Una schiera di star mondiali dello sport sono pronte ad arrivare a Madrid alla fine del mese, tra queste il 24 volte campione del Grande Slam e attuale "Laureus World Sportsman of the Year" Novak Djokovic. Quello del 2025 è il 25esimo anniversario del premio, il più prestigioso e onorevole evento nel calendario sportivo. Sarà inoltre il secondo anno di fila che i "Laureus Awards" si svolgeranno a Madrid, con l'iconico Palazzo di Cibele come sede dell'evento, lunedì 21 aprile.

Il 5 volte vincitore del premio Novak Djokovic ha sottolineato quanto sia eccitante "tornare ancora a Madrid per celebrare il 25esimo anniversario di questo premio. Ho ricordi piacevoli legati alla vittoria del mio quinto Laureus a Madrid l'anno scorso e mi sento privilegiato a poter parteciparvi ancora". Il serbo ha continuato dicendo che questi premi "danno a noi atleti l'opportunità rara non solo di incontrarci e condividere le nostre esperienze, ma anche di celebrare la missione di Laureus - data a noi da Nelson Mandela 25 anni fa - di usare lo sport per cambiare il mondo".

Da quando ha vinto il premio nel 2024 - la sua quinta statuetta Laureus - Novak Djokovic ha vinto una medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, iscrivendo il suo nome nei libri di storia del Golden Slam. Tra le leggende dello sport della "Laureus World Sports Academy" che hanno confermato la loro presenza alla manifestazione ci sono il sei volte vincitore del Grande Slam ed ex allenatore di Djokovic Boris Becker, leggende del calcio come Cafu, Luis Figo e Ruud Gullit, la grande ginnasta Nadia Comaneci (che celebra i 50 anni dal suo "10 perfetto", il primo nella storia ottenuto a Montreal '76). Ma anche eroi dell'atletica tra cui Edwin Moses e Nawal El Moutawakel, il vincitore della Coppa del Mondo di rugby Bryan Habana, infine gli olimpionici Chris Hoy e Steve Redgrave.

Sean Fitzpatrick, presidente della "Laureus World Sports Academy", ha affermato: "E' davvero emozionante tornare a Madrid, dove la città e la regione più ampia ci hanno accolto così calorosamente l'anno scorso. Mentre celebriamo il nostro 25esimo anniversario, non vediamo l'ora di celebrare gli atleti che hanno reso il 2024 un anno indimenticabile". Le 69 leggende dello sport che compongono l'accademia dello sport del mondo Laureus sono coloro che scelgono i vincitori, essendo anche in una posizione unica per apprezzare le storie e i successi incredibili ottenuti dai candidati, scelti in ogni categoria da una giuria di oltre 1300 importanti media sportivi. Ognuno dei vincitori andrà via con l'ambita statuetta Laureus, uno dei simboli più riconoscibili dell'eccellenza nello sport.

Insieme ai candidati e ai membri dell'accademia ci saranno gli appassionati di sport della moda, del cinema e dell'intrattenimento, insieme agli ambasciatori Laureus che includono: Fabio Capello, vincitore due volte de La Liga con la squadra della città, il Real Madrid, nel 1997 e 2007. Non solo. Anche la campionessa di tennis Garbine Muguruza, che ha annunciato il suo ritiro dallo sport ai premi dell'anno scorso, e l'avventuriera Annabelle Bond.

La prima lista dei nomi degli ospiti confermati si concentra sui grandi dello sport - accademia Laureus e ospiti: Calcio: Cafu, Ruud Gullit, Fabio Capello, Luis Figo, Kosovare Asllani. Atletica: Nawal El Moutawakel, Edwin Moses, Tegla Loroupe. Atletica paralimpica: Tanni Grey-Thompson. Rugby: Sean Fitzpatrick, Bryan Habana, Hugo Porta. Sci: Maria Hőfl-Riesch. Ciclismo: Chris Hoy. Tennis: Novak Djokovic, Boris Becker, Garbiñe Muguruza, Mansour Bahrami, Belinda Bencic. Ginnastica: Nadia Comăneci, Li Xiaopeng. Automobilismo: Emerson Fittipaldi. Canottaggio: Steve Redgrave. Squash: Nicol David. Hockey: Luciana Aymar. Nuoto paralimpico: Daniel Dias. Windsurf: Robby Naish. Cricket: Steve Waugh. Scherma paralimpica: Beatrice Vio.