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Inter-Napoli, veleni su Lautaro Martinez: andava espulso due volte?

L'attaccante argentino ha deciso la sfida di San Siro, ricca di polemiche arbitrali

La gomitata e l'esultanza di Lautaro Martinez - X e Afp
La gomitata e l'esultanza di Lautaro Martinez - X e Afp
05 settembre 2026 | 23.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lautaro Martinez andava espulso in Inter-Napoli? Oggi, sabato 5 settembre, i nerazzurri sono stati protagonisti di una clamorosa rimonta a San Siro, recuperando da 0-2 e battendo la squadra di Allegri per 3-2 in pieno recupero. Mattatore assoluto della partita Lautaro Martinez, che prima ha avviato la rimonta e poi ha regalato tre punti d'oro a Chivu in pieno recupero siglando la sua doppietta.

Il post partita però si è alimentato di proteste e polemiche che riguardano proprio l'attaccante argentino. Durante il corso del secondo tempo, Martinez si è reso infatti protagonista di un episodio fortemente contestato: dopo essere stato già ammonito per proteste, Lautaro rifila una gomitata a Rafa Marin nel tentativo di prendere posizione. Un gesto violento che però non è stato ravvisato né dall'arbitro Sozza né dal Var.

Ma non è finita qui. Una volta siglata la rete del 3-2, Lautaro Martinez si regala un'esultanza a cui a San Siro hanno assistito tante volte: sale sulla balaustra e va a festeggiare insieme ai suoi tifosi. Un'esultanza che però è vietata dal regolamento e avrebbe dovuto portare all'ammonizione, e quindi alla seguente espulsione, dell'argentino, ma anche in questo caso arbitro e Var hanno lasciato correre.

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lautaro martinez inter inter napoli lautaro martinez espulso
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