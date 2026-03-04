circle x black
Cerca nel sito
 

Lazio-Atalanta, Sarri e Palladino ammoniti per proteste. Cos'è successo in semifinale di Coppa Italia

Il tecnico della Dea protesta dopo un fischio dell'arbitro per un intervento di Koussonou. L'allenatore biancoceleste replica

Maurizio Sarri - Fotogramma/IPA
Maurizio Sarri - Fotogramma/IPA
04 marzo 2026 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maurizio Sarri e Raffaele Palladino vengono ammoniti durante il secondo tempo di Lazio-Atalanta, semifinale d'andata di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma oggi mercoledì 4 marzo. Cos'è successo? Poco dopo l'ora di gioco, sul punteggio di 1-1 (reti di Dele-Bashiru e Pasalic), in seguito a un contrasto in mezzo al campo tra Kossounou e Zaccagni i due allenatori hanno rimediato un cartellino giallo.

Koussonou ha allargato le braccia nel contatto con il numero 10 biancoceleste, ma la decisione dell'arbitro non è stata accolta bene dal tecnico della Dea. Alle proteste di Palladino ha reagito anche Sarri, che ha superato l'area tecnica di competenza in evidente disaccordo con la reazione del collega. Dopo qualche secondo di tensione tra le due panchine, il gioco è ripreso.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lazio Atalanta Sarri Palladino Coppa Italia
Vedi anche
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza