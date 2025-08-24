circle x black
Lazio, fiocco rosa in casa Rovella: è nata Venere

L'annuncio in una nota sul sito ufficiale del club biancoceleste

Rovella - Fotogramma/IPA
24 agosto 2025 | 11.19
Redazione Adnkronos
"Nella giornata di oggi è nata Venere, neo arrivata nella famiglia del centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella". Lo annuncia la Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale. "La S.S. Lazio, insieme alla squadra, allo staff tecnico, alle redazioni di Lazio Style e a tutti i tifosi si unisce alla gioia della famiglia Rovella e porge il più sentito e sincero augurio di felicità a papà Nicolò e a mamma Diletta". Una bella notizia in casa biancoceleste, a poche ore dal debutto in campionato contro il Como al Sinigaglia.

