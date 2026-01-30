circle x black
Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti ospitano la squadra di De Rossi all'Olimpico

Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 06.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 30 gennaio, i biancocelesti affrontano il Genoa all'Olimpico nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dallo 0-0 in trasferta contro il Lecce, mentre la squadra di De Rossi ha battuto il Bologna 3-2 nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla.

Lazio-Genoa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, in campo oggi alle 20:45:

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri

Genoa (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Ekhator; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Lazio-Genoa, dove vederla

Lazio-Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

