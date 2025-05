Lazio, grande successo di ascolti per 'Indimenticabili-25° Anniversario Scudetto 2000'

Straordinario successo per la serata evento “Indimenticabili-25° Anniversario dello Scudetto 2000” trasmessa ieri sera. I dati ufficiali evidenziano un notevole interesse da parte dei tifosi biancocelesti e degli appassionati di calcio: Oltre 900.000 telespettatori hanno seguito l’evento in chiaro sul canale digitale terrestre di Sportitalia (canale 60, Solo Calcio). Più di 1,1 milione di utenti si sono collegati attraverso la piattaforma integrata della S.S. Lazio, che include l’app ufficiale e la radio ufficiale del Club. E' la prima volta che un evento celebrativo di un club calcistico viene trasmesso con successo in modalità simulcast multipiattaforma, segnando un momento innovativo nella comunicazione sportiva. Inoltre, da oggi, sarà possibile rivivere gratuitamente tutta la serata in modalità Vod sull’app Dazn.

Questi numeri confermano il forte legame tra la Lazio e la sua vasta comunità di tifosi, sottolineando anche il grande apprezzamento per il progetto digitale e multimediale avviato dalla Società. La S.S. Lazio desidera ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno partecipato a questo speciale appuntamento, ringraziando inoltre Dazn e Sportitalia per la preziosa collaborazione e ribadendo l’impegno a proseguire nel percorso di innovazione e vicinanza ai propri sostenitori.