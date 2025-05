Fabiani difende Lotito e la Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, nel prepartita della sfida con l'Empoli, ha parlato della presunta telefonata rubata al presidente laziale: "Non faccio il difensore del presidente Lotito, ma oggi mi insegnate che da più telefonate si possono strappare parole e farle passare per quello che non sono. Il fatto straordinario e il reato sta nel divulgare questa conversazione per cui chi si è reso autore di questo gesto ne risponderà davanti alle sedi opportune", ha detto ai microfoni di Dazn.

"È capitato anche a me a Formello di essere registrato dal falconiere, (Juan Bernabè, ndr.) Questo non va bene è un gesto ignobile", ha continuato Fabiani, "se è a conoscenza di fatti ha l’obbligo di denunciare nell’immediatezza, non solo perché oggi i rapporti si sono interrotti con la Lazio. Questo si chiama estorcere qualcosa, ti metto nei guai, mi invento qualcosa e non lo faccio se mi rimetti al mio posto. Questo non è tollerabile. Registrare una conversazione non è reato, divulgare e metterlo sui motori mediatici non solo è un atto vile ma dovrà anche dire perché non ha denunciato. Questo è un tentativo di estorsione".